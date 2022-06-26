أسعار متقاربة للدولار بالرسمي والموازي





تساوت أسعار صرف العملات الأجنبية، وجرى تداول سعر الدولار في تداولات أمس، بسعر مقارب بين السوقين الرسمي والموازي، حيث بلغ سعر الدولار “567” جنيهاً، بالسوق الموازي، وهو نفس السعر الذي عرضته بنوك تجارية.

وفي السوق الموازي بلغ سعر الدولار “567” جنيهاً، للشراء مقابل “568” جنيهاً، للبيع، فيما كان السعر الرسمي ببنك أم درمان الوطني “567” جنيهاً، للشراء مقابل “571” جنيهاً، للبيع، وبنك الخرطوم “567” جنيهاً، للشراء “571” للبيع.

صحيفة الصيحة