وزير النقل يعلن شراء باخرتين و(27) وابور سكة حديد





أعلن وزير النقل والبنى التحتية المهندس هشام أبو زيد، عن قطع وزارته شوطاً كبيراً مع الغرف التجارية في توقيع عقود لشراء باخرتين لتمليكهما للدولة، فضلاً عن أن يكون للمصدرين مواعين لنقل البضاعة والخروج من سيطرة الشركات الملاحية التي تفرض أسعاراً عالية للنولون، وقال “نعمل جاهدين لجعل الناقل النهري الرافد الأول والداعم لعمليات الصادر مع الغرف التجارية”.

وكشف هشام خلال مخاطبته ورشة عمل صادرات السودان الزراعية “رؤية مستقبلية لواقع أفضل” اليوم، عن السعي لتعزيز مقدرات الناقل الوطني بتوفير حاويات لنقل الواردات والصادرات، كاشفاً عن ارتفاع تكلفة النقل بالحاويات من الصين إلى بورتسودان بحوالي (23) ألف دولار مقارنة بنقلها من الصين لدول الجوار بواقع (5- 6) آلاف دولار، مرجعاً ذلك إلى أن ملاك الحاويات وشركات الملاحة يرون أن السعر المناسب بسيط بالنسبة لهم ما يتطلب ضرورة امتلاك بواخر وكسر الحاجز ودعم الصادرات وتقليل الواردات.

وأعلن هشام عن سعي الوزارة لنقل الحاويات للداخل بكفاءة عبر السكة حديد خلال الشهر القادم بعد تسليم (27) وابور جزء كبير منها في مخزن تجاري، للإسهام في ربط البضائع بالجمارك والمناطق الحرة والموانئ، مؤكداً أن ذلك سيسهم في تعزيز الصادرات.

صحيفة الصيحة