المركزي: عجز في الميزان التجاري بقيمة 1.2 مليار دولار





سجل الميزان التجاري لتجارة البلاد الخارجية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2022، عجزًا بقيمة 1.2 مليار دولار. وهو ما يقارب نصف حجم التجارة الخارجية للسودان .

وبحسب (الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية) والذي يصدره بنك السودان المركزي، بصفة ربع سنوية، فقد بلغ إجمالي صادرات البلاد خلال الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام ما قيمته مليار و394.111 ألف دولار أمريكي. فيما بلغت واردات السلع من خارج البلاد مليارين و620.472 ألف دولار أمريكي

وتشكلت غالبية سلع التجارة الخارجية في هذه الفترة وفي حالتي الاستيراد والتصدير من السلع والمواد الغذائية الخام والمصنعة .

صحيفة السوداني