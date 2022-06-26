مطالب بمراجعة الرسوم والجبايات على الصادر





استعرضت ورشة صادرات السودان الزراعية، امس المشاكل ومقترحات الحلول، وطالبت بمراجعة الرسوم والجبايات والضرائب، على قطاع الصادر ، ومنع ازدواجيتها وتحويلها في نهاية مراحل الصادر و العمل على اعادة تقييم الضرائب المفروضة على المصدرين ، خاصة انهم لا يتم منحهم حوافز تشجعية، الى جانب ايقاف تحصيل ضريبة القيمة المضافة او عمل مقاصة بين ضريبتي ارباح الاعمال والقيمة المضافة ، اضافة الى الصيانة العاجلة للطرق وتأهيلها واعادة تأهيل البنى التحتية للصادر .

وانتقد الخبيرالاقتصادي د.خالد التجاني سياسات الدولة، قائلا ان ” الحكومة تغيرت والسلطة والحال نفس الحال “، وتابع ” اي حكومة ليس لديها المقدرة في توفير الحد الأدنى للمواطن الفائدة شنو منها، هذا شيء مخجل”، موضحا ان هنالك خللا وفقرا في القيادة والتصورات حول كيفية إدارة الأولويات.

وذكر ان الصرف في موازنة الدولة،يأتي دون اولويات الصرف على القطاعات ، ونجد ان قطاع التنمية ودائما يكون هو الضحية و استدرك بالقول ” عند السؤال عن اي موازنة عن القطاع الزراعي بشقية النباتي والحيواني مقارنة بأي قطاع آخر نجد أن الصرف السيادي والأمني والعسكري أعلى ، متسائلا عن غياب وزراء القطاع الاقتصادي ، عن الورشة وزاد هذا يدل على عدم الاهتمام ، مشددا على أنه لايوجد ترتيب للاولويات، مشيرا الى ان مناقشة نفس المشاكل، ظلت تتكرر منذ عشرات السنين، دون حلول واضحة.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني