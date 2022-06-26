وفرة مستلزمات العيد وكساد شرائي عام بأسواق الخرطوم





تشهد أسواق العاصمة الخرطوم وفرة في كافة مستلزمات العيد وشكا بعض التجار من ضعف القوى الشرائية وقالوا إن المستهلك صار عاجزًا عن مواجهة الغلاء .

وشكا مواطن بسوق امدرمان عيسى فضل من اسعار الخراف وقال انها لاتناسب قدرته على الشراء ولفت الى ان اقل خروف (١٠٠)الف جنيه عدا مستلزماته الاخرى من فحم وزيت وبصل ، مبينا ان سعر جوال الفحم قفز من(١٠) الى (١٤) الف جنيه ،وأشار لوفرة كافة مستلزمات العيد غير أن أسعارها عالية ،متوقعا عزوف اغلب المواطنين عن الأضحية ولجوء آخرين لأداء الشعيرة في اليوم الثاني أو الثالث أملا في تراجع الاسعار.

وقال رئيس تجار الجملة بامدرمان فتح الله حبيب الله لـ ( السوداني) ان كافة مستلزمات العيد متوفرة وأسعارها مستقرة، مبينا أن سعر زيت الفول عبوة (٣٦) لترًا لـ (١٧) الف جنيه اما الزيت الابيض (٢٣) الف جنيه ، فيما قفز سعر البصل الى (١٠٠٠) جنيه للربع بدلا عن (٧٠٠_٨٠٠) جنيه متوقعا زيادة جديدة لزيادة الطلب وانتهاء الموسم ، اشار الى وفرة كافة اصناف السلع ومستلزمات العيد ولكن هنالك ارتفاعا في اسعار خراف الاضاحي رغم وفرتها بالاسواق.

وفي ذات السياق قال تاجر توابل فضل يعقوب ان هنالك وفرة واستقرارا في اسعار التوابل وضعف في القوى الشرائية ،وقال ان بعض الاسر لا تستطيع شراء خروف بسعر (١٥٠) او (١٣٠) الف جنيه ما يؤدي بدوره لتراجع مبيعات للتوابل هذا الموسم ،مبينا ان سعر رطل الكسبرة (٥٠٠)جنيه ورطل الثوم (١،٥٠٠) جنيه وربع رطل الفلفل (٥٠٠) جنيه ورطل الشمار (١٠٠٠) جنيه، نافيا حدوث زيادة في الاسعار ،وقال ان اغلب المواطنين يشترون يوم الوقفة واول يوم في العيد ، متوقعا انتعاش الحركة الشرائية خلال الايام المقبلة.

وقال تاجر مستلزمات العيد بامدرمان علي ابوبكر ان هنالك زيادة في اسعار السكاكين و تختلف الاسعار حسب النوع وتشهد زيادة طلب وتتراوح الاسعار مابين (٤_٨) آلاف جنيه اما الشوايات الكبيرة النوع الثقيل (٣) آلاف جنيه والصغيرة (١،٥٠٠) جنيه وقال ان حركة شراء الشوايات ضعيف لان اغلب الاسر تكتفي بالشوايات القديمة دون الحاجة لشراء جديدة.

ولفت الى ان مستلزمات العيد متوفرة وارخص من الاضحية ،وتابع المستهلك اصبح يبحث عن الاضحية نفسها اولا ثم شراء مستلزمات العيد،

وقال ان زيادة اسعار الاضاحي قد تؤدي لإحجام اغلب الاسر عن الشراء، مبينا أن اسعار الخراف تتراوح مابين (١٠٠_١٤٠) الف جنيه

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني