المؤتمر السوداني : 30 يونيو سيهز عرش السلطة الانقلابية





قال عضو المكتب السياسي للمؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين إن حزبه يتمسك بكل الاسلحة المتاحة لاسقاط الانقلاب و سيستخدم كل الأدوات المتاحة ، واضاف بان الاداة الاولى ستكون الحراك الشعبي الجماهيري، لافتاً الى أنه يتعاطى بايجابية مع الحل السياسي الذي يتطابق مع رغبة الشعب السوداني في قيام سلطة مدنية، وشدد نور الدين في حوار لـ(الحراك ) ينشر بالداخل بان الكرة الآن في ملعب المكون العسكري الانقلابي أكثر مما هي في ملعب الآلية الثلاثية. وعول على الحراك الجماهيري الثوري كخيار أول عبر ادوات المقاومة السلمية، وعبر المواكب والاضرابات والعصيان السياسي من أجل تحقيق أهداف الثورة.

وحول حوار الآلية قال نور الدين: (لولا ) مواقفنا لما كانت الآلية، في جميع التنازلات التي تقدمها السلطة الانقلابية الآن واذعان للحل السياسي عبر العملية السياسية إنما هو نتاج للضغط الجماهيري الكبير الذي واجهها منذ الساعات الأولى.ورأى أن واحداً من أدوات اسقاط الانقلاب ، العمل من أجل اعداد أكبر لتضامن إقليمي ودولي مع القضية .. وتابع: سنظل منفتحين مع الكل سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي، للمطالبة باتخاذ المواقف الايجابية من الأزمة السودانية الراهنة.وقال انه ( متفائل جداً ) بانتصار ارادة الشارع، واضاف: المسافة بيننا و بين النصر تتضاءل يوماً بعد يوم، والباب مفتوح على مصراعيه لكل الاحتمالات..

وقال إن 30 يونيو يوم له ما بعده، و سيهز عرش السلطة الانقلابية.

صحيفة الحراك السياسي