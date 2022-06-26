شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي داخل مركز تجميل.. تضع “الميك آب” وتهندس “تسريحة” شعرها تأهباً للذهاب لإحياء إحدى حفلاتها ومتابعون: (هنا مصنع التجميل ومن هنا يبدأ الغش)





تداولت صفحات تنشظ على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو تظهر من خلاله الفنانة هدى عربي داخل إحدى مراكز التجميل بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة السودانية الشهيرة وهي سعيدة ومبتسمة بعد أن أكملت “الميك آب” لوجهها.

كما استعانت بإحدى الخبيرات لترتيب شعرها وإخراجه بالطريقة التي نالت اعجاب متابعي المقطع على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد حصل المقطع على تفاعلات كبيرة وتعليقات تجاوزت الآلف تعليق منقسمة ما بين ساخر ومتغزل في الفنان, وكتب أحدهم معلقاً على الفيديو (هنا مصنع التجميل ومن هنا يبدأ الغش).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين