شاهد بالفيديو.. مغترب سوداني بالسعودية يشكو من عدم النوم بسبب “المارقوت” ومتابعون ينتقدونه ويضعون له الحل





شكى مغترب سوداني مقيم بالمملكة العربية السعودية من حشر “الفراش” الذي تسبب له في عدم النوم حسبما أوضح في مقطع فيديو تم تداوله على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد قام المغترب السوداني بتصوير الحشرات عبر كاميرا هاتفه وأظهر التصوير كمية كبيرة من الحشرات تحوم حول فراشه.

ووفقاً لما أكد في حديثه فإن هذا النوع من الحشرات يطلق عليه في السودان اسم “المارقوت” ولكن في المملكة العربية السعودية لا يعرفون اسمه.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جانبهم أنتقدوه بقسوة بحسب تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين وذكروا له أن السبب الرئيسي الذي يدفع هذا النوع من الحشرات لمداهمة الفراش هو “الوسخ”.

ونصحوه بوضع “المرتبة” في الشمس لفترة طويلة ومن ثم تنظيف الغرفة جيداً, وإذا لم تغادر الحشرات المكان فليس أمامه خيار غير رمي “المرتبة” في الغمامة وشراء فراش جديد.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين