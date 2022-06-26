اللجنة العسكرية : جميع القوى السياسية عدا “المؤتمر الوطني” ينبغي أن تشارك في الحوار





عقدت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة و الاتحاد الأفريقي و الإيقاد اجتماعاً مع اللجنة العسكرية الثلاثية بمجلس السيادة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية الثلاثية ؛ العميد الركن نبيل عبدالله علي، في تصريح صحفي، أن اللقاء يهدف للوقوف على جهود الطرفين في إجراء المشاورات مع القوى السياسية بغرض إنجاح عملية الحوار الوطني.

وأضاف أن اللجنة العسكرية الثلاثية عبرت عن شكرها وتقديرها للآلية الثلاثية على جهودها المتصلة بشأن المشاورات، وتيسير وتسهيل عملية الحوار الوطني بالبلاد، مشيراً إلى أنها شددت على أهمية عامل الوقت نظراً لظروف البلاد وتعقيداتها التي تتطلب اسراع الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات وإستئناف جلسات الحوار الوطني.

و أوضح نبيل أن اللجنة أكدت ضرورة أن يكون الحوار وطنياً، ويشمل جميع القوى السياسية التي ينبغي لها أن تشارك فيه، عدا حزب المؤتمر الوطني.

باج نيوز