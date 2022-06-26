جبريل يؤكد استعداده لتقديم التسهيلات لإنجاح مبادرة الأمن الغذائي العربي





أعلن د جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن السودان مؤهل ليلعب دورا كبيرا في تقديم الحل للأمن الغذائي العربي، مؤكدا أن السودان مؤهل أكثر مما يتوقع منه ويحتاج للجهد الداخلي للوصول للأطراف العربية المختلفة للاستثمار في المجال الزراعي في السودان .

وأكد د.جبريل لدى لقائه ببروفسير إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد السودان لتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمار في المجال الزراعي وكافة المجالات في السودان، معلنا أن الشراكة مع العالم العربي لمصلحة الجميع، مشيرا إلى أن إنتاج الغذاء في السودان يكون أقل تكلفة ومسافة أقرب لكل السودانيين ولكل العالم العربي، مبينا أن المجال واسع قائلا” إن مزارعينا على استعداد لاستقبال الآخرين والعمل معهم في شراكة استراتيجية منتجة ومفيدة لجميع والعمل على إحياء مبادرة السودان للأمن الغذائي العربي بالتنسيق مع جامعة الدول العربية”. من جانبه أشار البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى جهود السودان في ما يخص الأمن الغذائى والعمل فيه بجد واجتهاد في توفير مقدرات ومدخرات السودان للأمة العربية والإفريقية. وقال إن السودان لديه موارد كثيرة يمكن أن تساهم مساهمة فاعلة في سد الفجوات الغذائية الموجودة في العالم العربي .

واوضح الدخيري أن السودان أبدى استعداده على لسان وزير المالية لتسهيل كافة الصعاب والمعوقات التي تحد من الاستثمار والاستفادة من الموارد الجمة ، مشيرا إلى المبادرة التي تقودها الجامعة العربية للأمن الغذائي العربي المبنية على البرنامج المستدام للأمن الغذائي العربي

وقال الدخيري إن المنظمة العربية للتنمية الزراعية المعنية والمسهل والدافع لهذه المبادرة، مشيرا لتكامل جهود السودان ومبادرته في الأمن الغذائى مع مبادرة الأمن الغذائى العربي ولتكامل هاتين المبادرتين لتقديم الحلول للعالم العربي والافريقي في ظل الصعوبات التي يمر بها العالم من الكورونا والصراع في أوربا الشرقية بين أوكرانيا وروسيا وأثره على الأمن الغذائي العربي وأن هذه المنطقة والتي نستورد منه جزءا كبيرا من الموارد الغذائية من خارج الاقليم

واكد أن وزير المالية قدم تطمينات وتوجيهات بأن السودان لن يدخر جهدا في إنجاح المبادرتين .

وكالة سونا