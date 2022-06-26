(التغيير) تنخرط في اجتماعات مكثفة مع قوى الثورة





شرع ائتلاف الحرية والتغيير– المجلس المركزي، في عقد اجتماعات مع لجان المقاومة وقوى الثورة لطرح رؤية إنهاء الوضع الحالي وإعادة الحكم المدني.

وطرحت الحرية والتغيير، رؤية تضمنّت تشكيل مجلس سيادة مدني محدود العدد يمثل رمز السيادة ويعبر عن التنوع وتعدد السودان وان لا تكون له أي مهام تنفيذية أو تشريعية وتشكيل مجلس وزراء من كفاءات وطنية، بعد حل مؤسسات الفترة الانتقالية التي أنشأت عقب قرارات 25 أكتوبر وإعادة تشكيلها وفقاً لاتفاق نهائي توقعه القوى السياسية المختلفة.

وأفاد مصدر في المجلس المركزي بحسب (سودان تربيون)، أن اجتماعات عقدت الأيام الماضية بعدد من لجان المقاومة وقوى الثورة تم تبادل الملاحظات فيها حول رؤية الحرية والتغيير لإنهاء الوضع الحالي، وقرّر الاجتماع تشكيل لجان مشتركة حولها.

وأضاف أن المجلس المركزي سيعقد اجتماعاً مع تجمع المهندسين وبعض الأجسام الأخرى لطرح رؤيته وسماع ملاحظات الأجسام عليها.

وينتظر أن يسلِّم التحالف رؤيته للمكون العسكري والالية الثلاثية بعد سماع ملاحظات الأطراف الاخرى عليها لتقديمها كرؤية متفق عليها بين كافة أطراف الحراك الرئيسية في الساحة.

صحيفة الصيحة