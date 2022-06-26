مصدر عسكري: صفحة العربية السودان تنشر الإشاعات والأكاذيب وتسخر منصتها لأخبار الدعم السريع وتلميع قائده حميدتي وذلك يتنافى مع المهنية والحيادية





قال مصدر عسكري رفيع إن ما تقوم به صفحة العربية السودان من تسخير منصتها لأخبار الدعم السريع وتلميع قائده محمد حمدان دقلو أمر يتنافى مع المهنية والحيادية التي تتصف بها وسائل الإعلام.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر إسمه لصحيفة كوش نيوز أن العاملين في صفحة العربية السودان والحدث السوداني نشروا عشرات الأخبار والفيديوهات خلال أيام معدودة لكل تحركات حميدتي.

وأشار المصدر إلى أن الصفحات أصبحت تنشر الإشاعات والأكاذيب وتعمد على عدم تصحيح الأخبار وهو ما يتنافى مع قناة كبيرة مثل العربية.

وتشير متابعات كوش نيوز أن الفنان السوداني الشهير كمال ترباس كان بصدد مقاضاة صفحة العربية على فيسبوك لنشرها أخبار كاذبة حوله فيما تزايدت الشكاوي من قبل الكثير لطريقة تناول صفحة العربية أخبار الشأن السوداني، صفحة العربية السودان يديرها يوتيوبر سوداني من الخرطوم.



الخرطوم (كوش نيوز)