تأجيل محاكمة وداد بابكر





أرجات محكمة مكافحة جنايات الفساد ومخالفات المال العام اليوم، جلسة محاكمة زوجة الرئيس المعزول وداد بابكر، على ذمة إتهامها بالثراء الحرام والمشبوه لأسباب تتعلّق بالقاضي الذي ينظر ملف الدعوى.

وتواجه وداد تهماً في القضية بتجاوزات وتملك أراضٍ سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م.

وأجلت المحكمة الجلسة لوجود القاضي المعز بابكر الجزولي، الذي ينظر ملف الدعوى الجنائية في إجازة سنوية.

وحدّدت المحكمة جلسة أخرى في منتصف أغسطس القادم وذلك لمواصلة سماع قضية الإتهام في القضية.

فيما مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم، مدير أراضي بحري ومدير مشروع السليت الزراعي، لكن تم تأجيل جلسة المحكمة الى أخرى، في وقت اعلنت فيه المحكمة شاهدي الاتهام للمثول أمامها في الجلسة القادمة عقب عطلة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أن المحكمة سبق وفرغت من سماع المحقق النيابي وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه زاهر عمر.

صحيفة الصيحة