شاهد بالفيديو.. على نحو مفاجىء.. زوج المهندسة إسلام “فتاة الاستوب” يكذب زوجته ويورد تفاصيل جديدة حول “حفل الزفاف”





كَذب الأستاذ النور محمد النور، ما قالته زوجته إسلام بنفيها القاطع لاستلام الفنان ترباس، لأي مبالغ مالية مقابل إحياء حفل زفافهما بصالة المعلم.

وخرج “النور محمد النور” في مقطع فيديو قائلاً: أنا النور محمد النور، زوج الباشمهندسة إسلام محمد، أحب أوضح الآتي: رداً على ما قامت به زوجتي على قناة العربية، أخذ الأستاذ كمال ترباس مبلغ وقدره مليار وخمسمائة مليون جنيه، من بنك السلام بشيك من رجل الأعمال علاء الدين سلمان، وهذا ما أريد توضيحه والسلام عليكم.



وكانت زوجته اسلام قد خرجت في مقطع فيديو مسجل، مؤكدة بأن الفنان كمال ترباس قد تبرع لها في عرسها بالغناء مجاناً ولم يتقاضى اي مبلغ مالي وكل الحديث حول مستحقاته المالية مجرد إشاعة.

الخرطوم: (كوش نيوز)