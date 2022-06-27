شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تثير ضجة واسعة بطرحها لكليب مثير للجدل.. تظهر في غرفة النوم بقميص البيت القصير ومحبوبها يصغرها بمراحل





طرحت فنانة سودانية أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب أثارت بها ضجت واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.

الفيديو كليب الذي سخر منه الكثيرون ظهرت في إحدى لقطاته الفنانة وهي ترتدي ملابس البيت التي كانت عبارة عن فستان قصير الأكمام, وهي مستلقية على سرير غرفة النوم.

كما سخر بعض المعلقون بحسب تعليقاتهم التي تابعتها محررة موقع النيلين من صغر سن المودل الذي صاحبها في الفيديو كليب وجسد دور حبيبها حيث ذكروا أن الفنانة لم يجانبها الصواب في اختيار المودل والذي من المفترض أن يكون رجل في سن متقدمة وليس شاب عشريني أو في بداية الثلاثين.

وبالمقابل دافع بعض المعلقين عن الفنانة وأكدوا أن الفيديو كليب تجربة قد يحالفها النجاح وقد تفشل, وطالبوا بقية المعلقين بكتابة انتقادات هادفة بدلاً من السخرية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين