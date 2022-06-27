بالفيديو.. القوات المسلحة السودانية: الجيش الأثيوبي يعدم 7 جنود ومواطن أسرى لديه





أصدرت القوات المسلحة الأحد بيانا حول قيام الجيش الأثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيين ومواطن كانوا أسرى لديه .

نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأحد ٢٦ يونيو ٢٠٢٢م

بيان

يقول المولى عز وجل (من المؤمنين رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا) صدق الله العظيم

في تصرف يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم ، ومن ثم عرضهم على مواطنيهم بكل خسة ودناءة.

القوات المسلحة السودانية إذ تتقدم بخالص التعازي لأسر الشهداء الكرام، تؤكد و بشكل قاطع للشعب السوداني الكريم، بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد ، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال دونه المهج و الأرواح، (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون).

الجنة والخلود لشهداءنا الأبرار الله أكبر والعزة للسودان.

مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة



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الخرطوم 26-6-2022 (سونا) –