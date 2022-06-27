بالصورة.. (استعان بحائط للتوقيع) مسؤول كبير بوزارة المالية ينجز معاملة لامرأة التقته خارج مكتبه دون تأخير يثير الإعجاب على منصات التواصل





أثار مسؤول كبير بوزارة المالية في ولاية البحر الأحمر، إعجاب رواد التواصل الاجتماعي، بانجازه معاملة لامرأة التقته خارج مكتبه، مستعيناً بحائط، دون أن يتعلل أو يتأخر في تكملة إجراءاتها، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وظهر مدير عام وزارة المالية ولاية البحر الاحمر، في صورة التقطها هاو في خلسة من وراء ظهره، وهو يكمل إجراء لامراة خارج مكتبه، وقد أخرج قلمه على الفور ووقع على المعاملة دون أن يتعلل بحجة.



وذكر مواطنون بالولاية بأن “شيكاي” يعد من أكفأ العاملين بوزارة المالية بولاية البحر الاحمر، ومن الخبرات، وقد شغل عدة مواقع بالوزارة منها مسؤولا عن الايرادات ومديراً للتحصيل الموحد، ثم مديرا عاما للوزارة.

بورتسودان: (كوش نيوز)