شورى الحركة الاسلامية تنعقد وتعتمد “كرتي” أميناً عاماً”





قالت مصادر مطلعة أن مجلس شورى الحركة الاسلامية عقد إجتماعاً موسعاً بالأمس حيث شهد مشاركة موسعة من عضوية الشورى من الولايات والقطاعات، وناقش الاجتماع تقارير آداء مؤسسات الحركة والاستراتيجية الجديدة لنشاطها في الفترة القادمة كما ناقش الاجتماع وأجاز تقرير مراجعات نقدية لتجربة الحركة الاسلامية خلال الفترة الماضية من عمرها وعكفت على إعداده لجان متخصصة، واعتمدت الشورى “علي أحمد كرتي” أميناً عاماً للحركة إلى حين انعقاد المؤتمر العام وذلك خلفاً للأمين العام الراحل للحركة “الزبير أحمد الحسن” والذي توفي إبان فترة إعتقاله في أبريل من العام 2021م، الجدير بالذكر أن “كرتي” شغل منصب الأمين العام بالتكليف في الفترة الماضية بصفته أحد نواب الأمين العام للحركة وتم إجازة تكليفه في إجتماع مجلس شورى حينها عقد في فترة لاحقة للتغيير.

وفي ختام جدول أعمال الاجتماع أجازت الشورى تعديلات في النظام الأساسي واللوائح المنظمة لعملها.

وضربت الحركة سرية كاملة على نشاطها التنظيمي في الفترة الماضية واكتفت ببعض البيانات والتصريحات التي تصدر من وقت لآخر من قياداتها التاريخية، حيث أكدت في جميع مواقفها تقديمها للمصلحة العليا للبلاد و أمن واستقرار شعبها على المكاسب السياسية، قبل أن يظهر أمينها العام “كرتي” في حوار مع الاعلامي الطاهر حسن التوم في نهاية مايو الماضي اعتبره خبراء ومحللين تدشين لمرحلة سياسية جديدة .

صحيفة الميثاق