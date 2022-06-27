اللجنة العسكرية تتمسك بمشاركة الجميع في الحوار





أبلغت اللجنة العسكرية، الآلية الثلاثية، تمسكها بأن يكون الحوار وطنيًا وبمشاركة جميع القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني.

عقدت الآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و الإيقاد اجتماعًا مع اللجنة العسكرية الثلاثية بمجلس السيادة الأحد.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العسكرية، العميد ركن نبيل عبدالله، في إفادات صحفية، إن اللجنة العسكرية الثلاثية عبرت عن شكرها وتقديرها للآلية الثلاثية على جهودها المتصلة بشأن المشاورات، وتيسير وتسهيل عملية الحوار الوطني بالبلاد وشددت على أهمية عامل الوقت نظرًا لظروف البلاد وتعقيداتها التي تتطلب إسراع الآلية في إنجاز ما تبقى من مشاورات واستئناف جلسات الحوار الوطني.

وأضاف نبيل :” اللجنة العسكرية أكدت ضرورة أن يكون الحوار وطنيًا، ويشمل جميع القوى السياسية التي ينبغي لها أن تشارك فيه، عدا حزب المؤتمر الوطني “.

صحيفة السوداني