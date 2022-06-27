



المؤتمر الوطني – المركز العام

بيان

الحمدُ للهِ ربِ العالمين ، ولا عُدوان إلا على الظالمين ، والصلاة والسلام على رسولِ الله الصادقِ الأمينِ وبعد :

يقول الله تعالي في محكم تنزيله : ( مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَٰهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُۥ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا )

صدق الله العظيم

أُستشهد اليومَ نفرٌ كريمٌ من أبناءِ السودانِ البررة إثر عدوانِ غاشمِ وفعلٍ قبيحٍ يتنافي مع كل القوانين والأعراف وحقوق الإنسان حيث قام الجيش الأثيوبي بإعدامِ سبعة جنودٍ سودانيين ومواطن كانوا آسري لديهم ، ومن ثم تم التعريض بجثثهم الكريمة علي مواطنيهم في تصرف ملئٍ بالخسة والدناءة وقبيحِ الفعلِ دون مراعاة لحقوقِ الجيرةِ ولا إرتباطات الشعبين الثقافية والإجتماعية .

حزب المؤتمر الوطني وعضويته كافة تتقدم بخالص التعازي لأسرِ الشهداء الكرام البررة وللشعب السوداني كافة ونطالب القوات المسلحة السودانية وبصريح العبارة بألا تمر هذه الفعلة الشنيعة مرور الكرام وبوجوب الرد القوي علي هكذا تصرفات لا تمتُ للإنسانية بصلةٍ وإتخاذ التدابير اللازمة للرد القوي علي هكذا تصرفات فالدم السوداني عزيزٌ وغالٍ ودونه الأوراح والمهج .

المؤتمر الوطني وعضويته كافةً والشعب السوداني يقفون صفاً واحداً مع القوات المسلحة السودانية لرد هذا العدوان الغاشم والتصرف الجبان .

يقول الله الحق : ( وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَىَّ مُنقَلَبٍۢ يَنقَلِبُونَ )

صدق الله العظيم

#المؤتمر_الوطني – المركز العام