عضو لجنة محامي الطوارئ : القوات النظامية تستخدم سلاح محرم دوليا ضد المتظاهرين





أكدت عضو محامو الطوارئ، ايمان حسن، عن وجود تجاوزات من قبل الشرطة والقوات النظامية لاستخدامها سلاح محرم دوليا (الخرطوش) ضد المتظاهرين.

وقالت ايمان في مؤتمر صحفي للغرفة المشتركة للحراك الثوري حول حول الراهن السياسي أمس بقاعة ابو الطيب العباسي، لا زالت الشرطة تمارس القمع المميت في مواجهة العزل منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر.

وكشفت في المؤتمر الصحفي امس عن استدعاء القوات النظامية من ثكناتهم الى قمع المتظاهرين و(تابعت) هنالك استغلال للقوانين من قبل القوات النظامية. وانتقدت ايمان إغلاق الكباري وتطويق الشوارع واعتبرتها جرائم ضد الإنسانية وأضافت هنالك انتهاك للحرمات والبيوت ، واشارت إلى أن ما يحدث من تجاوزات لكل الصلاحيات القانونيّة من قبل النظاميين تطال مجلس السيادة لأنهم القائمين على امر الدولة. و أضافت ان ما يحدث مخالف لكل القوانين ويستوجب المساء لة و أكدت ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالنقادم.

و أضافت ايمان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لا سلطة شرعية قانونية له ووجوده غير قانوني وانتقدت في الوقت ذاته قمع القوات النظامية للمتظاهرين واشارت الى ان حرية المواكب حق كفله الدستور وأضافت لا يمكن إطلاق بمبان او إطلاق نار الا عبر النيابة واعتبرت أن استخدام السلاح جناية يعاقب عليها القانون.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة