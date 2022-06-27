محامو طوارئ أم درمان يكشفون عن 35 شهيداً و101 معتقلاً بأمدرمان بينهم قُصر





نفذ محامو طوارئ بأم درمان أمس وقفة احتجاجية أمام المحكمة الجزئية امدرمان تنديداً بالقمع المفرط للثوار وضربهم بالرصاص والأسلحة المحرمة دوليا (الخرطوش) والانتهاكات الممارسة عليهم.، و الدفاع عن الحقوق والحريات العامة، والدعوة لمليونية 30 يونيو، وأعلن محامو طوارئ أمدرمان وبحري عن مشاركتهم في الصفوف الامامية في مليونية 30 يونيو بزي المحاماة “الروب” ودعوا الاجسام الطبية لتحذو حذوهم، ورددوا ” نحن الثورة ونحن القوة يوم 30 جايينك جوة” ، وكشف محامو أمدرمان عن وقوع 8 شهداء بواسطة سلاح خرطوش سكسك المتتناثر في الجسم و، ٧٤٧ إصابة بسلاح الخرطوش من بينهم 44 اصابة في الرأس و الصدر و البطن بالإضافة الى 101 معتقلاً من بينهم 12 قاصراً مازالوا محتجزين حتى الآن ، ووصف عضو لجنة طوارئ ام درمان المحامي مبارك الجنيد لدى مخاطبته الموكب مليونية 30 يونيو باليوم العصيب، لجهة أن السودان سيكون أو لا يكون، إلا انه استدرك قائلاً: ” لكن ٣٠ يونيو ليس سدرة منتاهنا ولا نهاية المطاف، بل هي موقف كل سوداني تجاه الانقلاب، ودعا كافة الشعب السوداني للخروج في ذلك اليوم لنقل صوت الثورة وجماهير الشعب السوداني الرافض للانقلاب .

ومن جهته قال عضو اللجنة المحامي زاهر محمد في تصريح لـ(الجريدة) قوات الانقلاب نفذت انتهاكات خطيرة جدا ، بجانب ان مؤسسات الدولة لم تقم بدورها المنوط بها، ووصف مؤسسات الدولة بالكرتونية .

وكشفت عضو اللجنة و المحامية هالة ابو قرون عن ارتقاء ٣٥ شهيداً في أم درمان من بينهم ثلاثة شهداء من طلاب الثانويات لم يجلسوا هذا العام لامتحانات الشهادة السودانية.

امدرمان: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة