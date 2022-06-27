تشغيل محطة الغازات الطبية بمستشفى مدني لإنتاج 240 أسطوانة





احتفلت رابطة أبناء مدني بدولة قطر بمستشفى مدني التعليمي بافتتاح وتشغيل محطة الغازات الطبية بحضور د.عبد الله عوض الكريم عضو مجلس إدارة المحطة وممثلي المنظمات والجمعيات الطوعية.

وأعلن عضوالمكتب التنفيذي للرابطة مولانا هيثم عبدالعال أن كلفة تمويل المحطة 450 ألف دولار مقدمة من الشيخ منصور محمد آل جبر آل ثاني وإخوانه وقال إنها تشمل وحدتين لإنتاج الأكسجين بسعة 60 طنا لكل وحدة لإنتاج 240 أسطوانة غاز يوميا لسد النقص في إمداد الأكسجين بالمستشفيات ومراكز العزل وامتدح جهود القائمين على أمر الاحتفال.

صحيفة السوداني