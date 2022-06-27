برطم يدين اعدام الجيش الاثيوبي لسبعة جنود ومواطنا





أدان عضو مجلس السيادة الإنتقالي أبو القاسم محمد أحمد برطم بأشد العبارات اليوم ، الإثنين، أعدام 7 جنود من القوات المسلحة السودانية ومواطنا كانوا أسرى لدى الجيش الإثيوبي.

وقال سيادته في تصريح /لسونا/ إن هذه الجريمة منافية لكل الاعراف والقوانين الدولية وطالب الحكومة الإثيوبية والمنظمات الدولية بإدانة الفعل ومحاسبة القتلى .

وأرسل عضو مجلس السيادة الإنتقالي بأحر تعازيه لأسر الشهداء في فقدهم وفقد السودان الجلل وناشد الشعب السوداني وجميع حاملي السلاح من الفصائل المسلحة بضرورة مساندة القوات المسلحة السودانية والالتفاف حولها لأنها تمثل الدرع الأول والأخير لحماية البلاد والعباد. .

سونا