الدقير يطالب الحكومة الإثيوبية بتوضيح ملابسات”الجريمة البشعة” لإعدام الجنود السودانيين





يشير الدقير إلى أنّ الخبر صادم ومؤلم.

طالب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير، الحكومة الإثيوبية بتوضيح ملابسات الجريمة البشعة ـ على حدّ تعبيره ـ بإعدام سبعة جنود سودانيين وآخر مدني.

وقال الدقير في تدوينة على صفحته الرسمية، الأثنين،”الخبر الذي أعلنه الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة بإعدام سبعة جنود سودانيين وآخر مدني – كانوا أسرى لدى الجانب الإثيوبي – بواسطة الجيش الإثيوبي خبر صادم ومؤلم”.

وتابع” إنّه عملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية”.

ودعا عمر الدقير الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى التحقيق والمحاسبة.

والأثنين، قال الجيش السوداني، إن إثيوبيا أعدمت 7 جنود سودانيين ومواطن كانوا أٍسرى لديها، معتبرة ذلك “غدرا سيرد عليه”.

باج نيوز