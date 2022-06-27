وزير التربية لـ(الصيحة): امتحانات الشهادة كانت حرباً انتهت بانتصار الوطن





وصف وزير التربية والتعليم الاتحادي المكلف، مدير امتحانات السودان محمود سر الختم الحوري، امتحانات الشهادة السودانية بأنها كانت حرباً انتهت بانتصار الوطن.

وامتدح جهود كافة المؤسسات التي شاركت في عملية الامتحانات على المستوى السيادي والتنفيذي، إلى جانب الأجهزة الأمنية متمثلة في الشرطة والجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات وكل الجهود الرسمية والشعبية التي تضافرت لإنجاح العملية.

وقال الحوري لـ(الصيحة)، إن الوزارة بدأت المرحلة الأولى وهي تفريغ أوراق الولايات التي تأخذ فترة من الوقت ثم تليها مرحلة الأرقام السرية، على أن تبدأ عمليات التصحيح مطلع يوليو المقبل داخل ولاية الخرطوم في بحري وأم درمان وشرق النيل.

صحيفة الصيحة