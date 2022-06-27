اللجنة العليا لسد النهضة تستمع لتنوير وزير الري حول المفاوضات





ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء الاجتماع الدورى للجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة.

واستمع الاجتماع إلى تنوير قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف مهندس ضو البيت عبدالرحمن منصور حول جولة المفاوضات الثانية التي تمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأمن الاجتماع على ضرورة الوصول إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث تراعي المصالح الاستراتيجية العليا بينها.

وتجدر الاشارة الى ان اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة كانت قد عقدت اجتماعها الأول مطلع الشهر الجاري بعد إعادة تشكيلها برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف الأستاذ عثمان حسين عثمان واستعرضت المهام والاختصاصات ومنهجية عملها ، وأمن على ضرورة متابعة ملف سد النهضة والعمل على دعم الموقف التفاوضي للسودان بما يراعي المصالح الاستراتيجية العليا للبلاد.

وكالة سونا