بعد زيارة..”وعد” من مدير شرطة الخرطوم لـ”منسوبي إدارة العمليات”





بعد زيارة جرت صباح اليوم وفق ما أشارت وكالة الأنباء الرسمية.

وعد مدير شرطة ولاية الخرطوم، عثمان الحاج معلا، منسوبي إدارة العمليات، بتوفير كافة معينات العمل المادية والعينية للقوات، حتى تضطلع بواجباتها على الوجه الأمثل.

والأثنين، سجّل مدير شرطة الخرطوم عثمان الحاج معلا، زيارةً تفقديةً إلى إدارة شرطة العمليات بمقرها بالمقرن، في حضور مدراء الدوائر وقادة العمل الشرطي بالولاية.

وامتدح معلا دور إدارة العمليات في مختلف المهام الموكلة إليها بحفظ الأمن والعمل بمهنية عالية.

وأشار إلى أنّ شرطة العمليات تمثّل صمام الشرطة في تأمين المواقع الحيوية والمناسبات الرسمية والشعبية.

باج نيوز