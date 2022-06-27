شاهد.. صورة مُعبرة للقائد العام للجيش يتناول “بليلة مباشر” من يد مواطنة في الصفوف الأمامية بالفشقة تلفت الأنظار بمنصات التواصل





لفتت صورة معبرة للقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وهو يتناول “بليلة” من يد مواطنة في الصفوف الأمامية بالفشقة، الأنظار بمنصات التواصل.

وأظهرت الصورة القائد العام وهو يتناول “بليلة” قدمتها له امرأة، تعبيراً عن ترحيبها وكرمها، وعلق البعض على المشهد (بليلة مباشر ولا ضبيحة مكاشر) وتعني في اللهجة السودانية أن يُكرمك شخصٌ ما بما تيسّر له من الخير والضيافة أفضل من الذين يكرمونك بتكلف وفي قلبهم لبسٌ أو بغض.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، قد وصل قبل ساعات إلى منطقة الأسرة بالفشقة بمحلية القريشة الحدودية بولاية القضارف، برفقة عدد من القيادات العسكرية.

وكان في استقباله اللواء ركن أحمد محمد خير قائد المنطقة العسكرية الشرقية ومتقدم القضارف واللواء ركن الطاهر سمبو، قائد الفرقة الثانية مشاة بالقضارف.



ويقدم البرهان واجب العزاء للجنود والقادة العسكريين بعد تصفية سبعة من الجنود السودانيين ومواطن على يد الجيش الإثيوبي بعد أسرهم شرقي منطقة الأسرة السودانية أثناء عمليات تمشيط لتأمين الموسم الزراعي بالقضارف.

الخرطوم: (كوش نيوز)