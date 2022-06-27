جبريل يلتقي برئيس بنك التجارة والتنمية الإفريقي





التقى د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بـادماسو تاديسي رئيس بنك التجارة والتنمية الإفريقي ظهر اليوم بالوزارة. وتناول اللقاء التعرف على فرص و إمكانيات التمويل التي يوفرها البنك، مرحبا بزيارة ادماسو والتي ووصفها بالمثمرة. وقدم ادماسو عرضا توضيحيا مفصلا بين خلاله فلسفة البنك غير الربحية في تمويل المشاريع الاستثمارية بالدول الأعضاء ودعم مشاريع البنية التحتية بشكل فعال، إضافة إلى مهمة البنك في تعزيز النمو والتكامل الإقليمي عبر توفير أدوات تمويل مبتكرة متوسطة وطويلة الأجل وتغطية جميع قطاعات الاقتصاد. وعكس ادماسو رغبة البنك في إعادة تقديم خدماته المصرفية في البلاد، معددا الفرص الاستثمارية الكامنة التي يزخر بها السودان في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن والتي يمكن أن تلبي حاجات القارة الإفريقية من هذه الموارد.

وكالة سونا