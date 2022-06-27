الحرية والتغيير: إعدام الأسرى السودانيين من قِبل إثيوبيا جريمة حرب ومُخالفة للاتفاقيات الدولية واعتداء غادر





دانت الحرية والتغيير، قيام القوات الإثيوبية بإعدام عدد من أسرى القوات المسلحة ومدنيين سودانيين تم أسرهم خلال المعارك التي دارت بمنطقة الفشقة.

وقالت في بيان لها: “إن هذه الوقائع تعتبر جريمة حرب ومخالفة للاتفاقيات الدولية حول معاملة الأسرى.. نُدين في قِوى الحرية والتغيير هذا الاعتداء الغادر الذي يتنافى مع القوانين والأعراف الدولية والعلاقات الطيبة بين الشعبين”.

وأضافت: “نتقدم بأصدق آيات التعازي لأسر شهداء الفشقة وللقوات المسلحة وأصدقائهم ومعارفهم ونسأل الله تعالى لهم الرحمة والقبول”.

صحيفة السوداني