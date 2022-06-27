الخرطوم تحظر سفر الوفود والأفراد للخارج





أصدر مجلس حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه برئاسة الوالي المكلف أحمد عثمان حمزة اليوم، قراراً حظر بموجبه سفر الوفود الرسمية والأفراد الرسميين لخارج البلاد لأغراض المشاركة فى المؤتمرات والمعارض والورش والتدريب.

ومن جهة ثانية، وجّه المجلس باستنفار كافة وحدات الولاية لإسناد غرفة طوارئ الخريف وتسخير كافة الإمكانيات للحد من مخاطر الخريف حفاظاً على أرواح وممتلكات المواطنين.

ومن ناحية أخرى، أجاز المجلس عدداً من المراسيم المؤقتة ضمن خطة الولاية الرامية لتحسين الأداء واستغلال الموارد المتاحة وتوظيفها لمشاريع التنمية وتمكين وحدات الولاية من القيام بدورها تجاه المواطن، وشملت المراسيم المجازة تنظيم الأسواق المركزية للخضر والفاكهة وتنظيم الأسواق الفرعية بالأحياء والحارات السكنية ومعارض بيع السيارات بالميادين والطرق الرئيسية، بالإضافة إلى مراسيم تنظيم خدمات نقل النفايات وتنظيم استخدام عربات الكارو وأندية المشاهدة وترخيص الركشات والتكاتك وغيرها من المراسيم التي تمكِّن المحليات من تنظيم الأعمال المعنية بتقديم الخدمات.

صحيفة الصيحة