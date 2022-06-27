مصدر مصري مسوؤل: جهات مُعادية وراء نشر شائعة منع دخول السودانيين لـ(مصر)





نفت مصادر مصرية مطلعة، ما تم تداولة حول قرار منسوب لرئيس مجلس الوزراء المصري، الاثنين، يمنع بموجبة دخول السودانيين إلى مصر إبتداء من الخميس المقبل حتى اشعار اخر.

في ذات الوقت إتهمت المصادر، جهات معادية ببث الشائعات للوقيعة بين (القاهرة والخرطوم) في محاولة منها لتشتيت الإنتباه عن مايحدث من مجازر بحق جنود ومواطنين سودانيين بالفشقة .

وأكد المصدر المسؤول لـ(نبض السودان) حرص مصر على تسهيل وصول السودانيين للأراضي المصرية باعتباره تجسيدا للصلات الشعبية بين البلدين.

وأضاف أن تعزيز العلاقات الشعبية بين مصر والسودان أمر تحرص عليه القاهرة.

وقالت المصادر إن الخبر الذي وصفته بـ”المفبرك” الغرض منه زعزعة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وأن الجهات التي تبث مثل هذه الشائعات معلومة ولديها مصالح من توتر العلاقات،وتابعت “من المعلوم أن إثيوبيا عقب الإنتهاكات التي نفذتها بحق الجنود الـ(7) السودانيين بجانب مواطن مدني، تحاول الأن عبر بث الشائعات خلق غطاء وتشتيت الإنتباه عن المجازر التي إرتكبتها”.

الخرطوم ـ نبض السودان