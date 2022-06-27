المحكمة تحسم طلب “الحصانة المطلقة” لشهود دفاع قضية الشهيد محجوب





رفضت المحكمة اليوم، منح حصانة مطلقة لشهود الدفاع في قضية الشهيد محجوب التاج، مع موافقتها على عقد جلسات سرية لسماعهم.

ويواجه (9) من ضباط وأفراد جهاز المخابرات العامة الاتهام على ذمة قضية مقتل الشهيد محجوب التاج، طالب السنة الثانية كلية الطب جامعة الرازي في 24 يناير 2019م.

وشدَّدت المحكمة الخاصة المنعقدة بمحكمة مخالفات الأراضي الديم شرق الخرطوم برئاسة القاضي زهير بابكر عبد الرازق، على واجب حمايتها للشهود الذين يمثلون أمامها ويدلون بأقوالهم في القضية وفقاً للقانون ومقتضيات العدالة، مشيرة إلى أنه لايوجد ما يمنع معاملتها لشهود الدفاع أسوة بعدد من شهود الاتهام وعقدها جلسات سرية لسماعهم مسبقاً.

كما حذَّرت المحكمة، والدة الشهيد محجوب التاج، من تدوين أي منشورات أو عبارات بصفحتها على “فيسبوك” حول شهود الدفاع، وأشارت إلى إنها تقدِّر مشاعر الحزن والأسى التي تنتاب والدة الشهيد، إلا أن هذا الحزن ينبغي ألّا يكون مبعث ضرر للمراد من الآخرين، لاسيما وأن المحكمة هي الجهة الوحيدة التي تحدِّد المخطئ والمذنب بما يقدِّم أمامها من بينات وعدم تأثرها بما يدور خارج قاعتها.

صحيفة الصيحة