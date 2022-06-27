السودان ..وكالات: إستمرار الرحلات الجوية يومي الأربعاء والخميس 30 يونيو





نفت وكالات سفر وسياحة بالعاصمة السودانية الخرطوم استلامها خطابات او اشعارات من شركات الطيران توضح فيها إلغاء رحلاتها ليومي الأربعاء والخميس، وأكدت إستمرار الجداول حسبما هو مُعلن مالم يطرأ جديد.

ويشهد السودان يوم الخميس مواكب دعت لها مكونات ثورية للتنديد بحكم العسكر والمطالبة بتسليم السُلطة إلى حكومة مدنية.

وكانت الحكومة بحسب وسائل إعلام محلية قد أعلنت إغلاق الجسور التي تربط بين أنحاء العاصمة يومي الأربعاء والخميس وهو الأمر الذي توقع البعض أن يؤثر على حركة وصول المسافرين َمن والي مطار الخرطوم.

ونوه عدد من أصحاب الوكالات الذين تحدثوا لطيران بلدنا إلى أنه لم ترسل أي شركة طيران وطنية او أجنبية حتى مساء الإثنين مايفيد بالغاء رحلاتها يومي الأربعاء والخميس.

الخرطوم:طيران بلدنا