شاهد بالفيديو.. البرهان يقفز داخل “قارب” متحلياً بحماس شبابي غير مسبوق خلال طوافه بالخطوط الأمامية





وثق مقطع فيديو لحظة استقلال القائد العام للجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان “لقارب” متحلياً بحماس شبابي غير مسبوق خلال طوافه بالخطوط الأمامية في منطقة الفشقة شرقي السودان.

واظهر مقطع فيديو، صعود القائد العام على متن قارب، لعبور النهر بالضفة الأخرى لزيارة وتحية جنوده في الخطوط الأمامية للقتال.

وعلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي، على خفته ونشاطه وهو يتنقل بين مواقع الجيش على الشريط الحدودي على نحو غير مسبوق.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي؛ الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، قد وصل الاثنين إلى منطقة الأسرة بالفشقة بمحلية القريشة الحدودية بولاية القضارف، برفقة عدد من القيادات العسكرية.



يأتي ذلك، بعد إعدام الجيش الإثيوبي 7 جنود سودانيين ومدنيًّا، كانوا أسرى لديه، وبعد ذلك عرض الضحايا على مواطنيه.

الفشقة: (كوش نيوز)