بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يوثق اللحظات الأخيرة من حياته قبل أن يلقى حتفه عطشاً في صحراء العبيدية وهذه وصيته لأسرته





تصدر مقطع فيديو لشاب سوداني ظهر من خلاله وهو يوثق للحظات الأخيرة من حياته قائمة أكثر الفيديوهات تداولاً مصحوبة بتعليقات حزينة للغاية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لقي الشاب حتفه عطشاً بعد أن تاه في صحراء العبيدية إحدى أشهر مناطق الذهب بالسودان وفقاً لما أورد متداولو المقطع.

وطالب الراحل الذي ظهرت عليه أثار العطش من جميع الذين يطالبونه بدين أن يعفو عنه موضحاً في الوقت نفسه أنه لم يختار هذا الخيار من نفسه إنما هو القدر وإرادة الله.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهر الرجل صامداً وصابراً رغم أنه يعلم أن نهايته قد اقتربت وظهر متماسكاً أثناء وصيته التي أوصى بها.

حيث طالب زوجته بالصبر والاهتمام بالأطفال الصغار ورعايتهم, كما طلب العفو من والده وكل أهله ومعارفه, قبل أن يقرأ آية الكرسي ويختم المقطع الحزين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين