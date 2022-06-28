شاهد بالفيديو.. صراخ وشجار بين طالبات سودانيات بإحدى الجامعات ظهرن وهن يتسابقن ويتنافسن على التصوير مع الفنان “الشبح” ومتابعون: (لو حضرتن وردي كان عملتن شنو؟)





تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مقطع فيديو وجد حظه من الشهرة والتداول بعد ساعات قليلة من نشره.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع طالبات سودانيات يدرسن بإحدى الجامعات الخاصة وهن يصرخن ويتسابقن على التصوير مع الفنان أحمد الشبح والذي يصنف من ضمن الفنانين الصاعدين بعد أن قام بإحياء حفل بالجامعة التي يدرسن فيها.

وظهر صوت الصراخ والشجار واضحاً في المقطع الذي تداولته الأسافير بغضب كبير وسخرية واسعة مع مطالبات بضرورة ضبط مثل هذه السلوكيات داخل الحرم الجامعي أو إيقاف هذه الحفلات.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر الكثيرون من مطاردة الفتيات للفنان الصاعد, وكتب أحد الساخرين معلقاً (إذا بتعملن كدة مع فنان صاعد طيب لو حضرتن وردي ولا عثمان حسين ولا ابراهيم عوض كان عملتن شن؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين