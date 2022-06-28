شاب سوداني يبعث باستشارة مثيرة ويطلب الحل السريع (شقيقة صديقي تراودني..تقابلني بقميص النوم وتطلب مني النوم معها علماً بأنها تسكن لوحدها وزوجها مغترب فماذا أفعل؟)





نشر شاب سوداني استشارة مثيرة على إحدى الصفحات المتخصصة في نشر الاستشارات العاطفية من أجل حلها ومناقشتها بين الأعضاء.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن استشارة الشاب أثارت ضجة غير مسبوقة نسبة لخطورة القصة التي أوردها في شكل استشارة.

وكتب الشاب في استشارته التي تابعها الآلاف من مرتادي الصفحة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ( اقسم بالله اقول الحق ولا شي غير الحق أبدأ ليكم من بدايه القصه ان عندي صحبي سايق ركشه معاااي يعني هو أكثر من صاحبي وزي مابيقولوا هو اخوي الما ولدته امي يعني انا وهو حالتنا واحده في اي شي وبيتنا زي بيتهم بخش في اااي وقت وهو كمان نفس الحكايه يعني اربعه سنه معه بعض).

وتابع بحسب ما نقلت عنه محررة موقع النيلين: (هو عندو اختو الكبيرة متزوجة قاعده في بيتها براها ما مع ناس بيتهم وزوجها مغترب, وهو المشتري لاخوها الركشه, يعني هي زي اختي ماعندها اي فرق منهم).

وواصل سرد قصته: (المهم أخت صديقي بقت تتصل علي طوالي تعال وديني الحته دي وتعال اعمل لي ده, وانا ما خاتي حاجه في راسي لكن شايف القصة دي كل ماليها ماشه لي قدام هو قام سافر الخرطوم قامت اتصلت علي هي قالت لي انت عارف اخوي سافر تعالي بيت معاي انا بخاف براي.).

وأضاف: (قلت ليها انا امي براها في البيت ما بقدر اخليها براها قالت لي العمل شنو ؟ قلت ليها سوقي اولادك وامشي عند ناس امك قالت لي انت شايف كده قلت ليها ايوه, فعلا مشت بيتت مع ناس امها وبقت طوالي تتصل لي تعال وما عارف شنو وانا برتاح ليك والكلام الميت دااك, وحسي انا في البيت براي الاولاد مافي وبتتصل علي جيب لي حاجه من السوق وهي اصلا ما دايره الحاجه دي, المهم بمشي بتطلع لي بقميص النوم وتعال خشي ياخي فترتا منها عملت ليها حظر مكالمات واتساب برضو ما دايره تبعد مني).

وختمت استشارته التي طالب من خلالها الحل الناجع لهذه المشكلة حيث قال: (انا زول اكلت عيش وملح معاهم يعني حاجه زي دي مستحيل اعملها لكن هي ما دايره تبعد مني رغم انو حذرتها قلت ليها بكلم ليك اخوك الكلام ده برضو ما دايره تبعد ماعارف اعمل شنو زاتو والله؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين