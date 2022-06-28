شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص..الفنانة هدى عربي تقدم فاصل من الرقص المثير على أنغام (جيد لي) وثوبها الأنيق يخطف الأضواء ويغطي على رقصاتها





أشعلت المطربة السودانية هدى عربي حفلاً خاص قامت بإحيائه بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة السودانية الخرطوم خلال هذا الأسبوع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد قدمت الفنانة الشهيرة فاصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير على أنغام أغنيتها الجديدة (جيد لي).

ولكن من خلال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمتابعات اامقطع فقد خطف الثوب الفخم الذي كانت ترتديه الأنظار وغطى على فاصل الرقص الذي قدمته.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كان التعليق الذي تكراراً من سيدات وفتيات متابعات تم طرحه في شكل سؤال للفنانة (الثوب الفخم دا من وين عليك الله يا هدى؟).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين