الخرطوم .. ربط تقديم الخدمات بتطعيم (كورونا)





وجه المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم د.محمود القائم خلال ترؤسه اجتماع لجنة الطوارئ الصحية اليوم، بسن قوانين بإلزامية التطعيم ضد كوفيد (19) وربطها بتقديم الخدمات المقدمة في الولاية، بالإضافة إلى إنتاج استراتيجيات جديدة وتخصيص فرق تطعيم متكاملة.

من جانبها دعت مدير الإدارة العامة للطب الوقائي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم عواطف يوسف إلى ضرورة تنشيط الصحة المدرسية في الفترة المقبلة وعمل توأمة مع الإدارة العامة للطوارئ والأوبئة لتوفير بيئة صحية في معسكرات الولاية وتوفير استراتيجيات جديدة تتناسب مع ثقافة المعسكرات.

فيما طالبت مدير الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والمعلومات د. أشواق إبراهيم بضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية في كافة المناطق التي توجد فيها هشاشة.

صحيفة الصيحة