شرطة الخرطوم تحذر المتظاهرين من الاقتراب من ثلاثة مناطق في “30” يونيو





أكدت قوات الشرطة، انها لن تتساهل مطلقا، مع من يعتدي على أقسامها أو المواقع الاستراتيجية بالدولة.

وشددت في بيان، مساء الإثنين، على التزامها بحماية المواكب السلمية مع الاحتفاظ باستعمال قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة دفاعا عن المنتظرين والنزلاء والعهد والممتلكات وعدم السماح بتعرضها للخطر او اقتحامها او التعدي عليها.

وأوضح بيان صادر عن رئاسة الشرطة، جاهزية القوات لحماية وتأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية بالدولة ووضع الترتيبات اللازمة لذلك بالتنسيق مع الجهات العدلية والتنفيذية والجهات ذات الصلة لضمان عدم التعرض لها او الإخلال بامن وسلامة المواطنين. وأوضحت ان اجتماعا لهيئة قيادة الشرطة، انعقد اليوم الاثنين، أوصى القوات بالتعامل بالقوة المدنية (الغاز المسيل للدموع ،وعصاة الجنب ،والكلبشات، وعربات الدفع المائى).

وقال البيان أن وزير الداخلية ورئاسة الشرطة طلبت من وزير العدل نشر مستشارين اتحاديين باقسام الشرطة ومواقع التعامل كمراقبين للقوات منذ خروجها والتأكد من تسليحها ومرافقة وكلاء النيابة التابعين لولاية الخرطوم وتدوين أي ملاحظات اثناء التعامل.

وقال البيان (تكرر رئاسة قوات الشرطة مناشدتها لقادة الحراك بالتعبير السلمي الديمقراطي في الميادين العامة والساحات المعدة لذلك لضمان عدم التعامل او التصدي لها والابتعاد عن اصطحاب الاطفال والمتفلتين واصحاب الغرض ومثيري العنف والفوضى والابتعاد عن المستشفيات ومحيط المواقع السيادية والاستراتيجيةواقسام ودور الشرطة وتوجيه الحراك ومساراته بعيدا عن تواجد قوات تامين تلك المواقع).

شبكة سودان ناو