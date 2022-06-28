ضوابط وموجهات العمل الصيفي بمدارس ولاية الخرطوم





شكلت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم ، لجنة عليا للإشراف على العمل الصيفي بمدارس الولاية ومتابعته ووضع ضوابطه، وذلك برئاسة الأستاذ عبدالكريم حسن محمد علي مدير الإدارة العامة للمرحلة الثانوية بالوزارة وعضوية عدد من مديري الإدارات العامة ذات الصلة بهذا الموضوع ، وقد عقدت اللجنة أولى اجتماعاتها وخرجت بالعديد من القرارات والموجهات .

وأوضح الأستاذ بابكر علي يحى مدير الإدارة العامة للأنشطة المدرسية بالوزارة ومقرر لجنة العمل الصيفي، أن اللجنة بعد تكوينها ناقشت كافة أوجه العمل الصيفي لهذا العام وخرجت بالموجهات الآتية ، الالتزام بلوائح وضوابط وزارة التربية والتعليم ، أن يكون العمل الصيفي اختياريا وعدم إلزام التلاميذ والطلاب به ،أن تكون مدة الكورس الصيفي45 يوماً فقط ، ألا يكون خصماً على المقررات الدراسية للعام الدراسي 2022-2023 ،على أن (تدرس كل المقررات الدراسية بعد بداية العام الدراسي) ،الاهتمام بالأنشطة اللاصفية ،أن يكون العمل الصيفي خلال اليوم الدراسي فقط ،تنوير أولياء الأمور ببرنامج العمل الصيفي ، الحصول على موافقة لجنة الإشراف على العمل الصيفي بالمحلية لمزاولة العمل ، مراعاة النواحي الإنسانية للطلاب بالمدرسة. وقال سيادته أن الاجتماع قرر تكوين لجان فرعية للعمل الصيفي بجميع المحليات برئاسة مديري التعليم الأساس والثانوي بالمحليات المختلفة وينوب عنهم مديرو التعليم الخاص بذات المحليات، على أن يكون مقرري هذه اللجان الفرعية مشرفين على الأنشطة المدرسية بالمحليات إضافة إلى المساعدين الفنيين بالتعليم الحكومي والخاص والمساعدين الإداريين بالتعليم الحكومي فقط. وكشف بأنه ستكون هنالك لجان من رئاسة الوزارة للطواف على مدارس محليات الولاية لمتابعة تنفيذ هذه الموجهات بصورة حرفية ومعرفة التزام المدارس بها وكيفية استفادة المدارس من العمل الصيفي.

سونا