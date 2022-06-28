تخفيض رسوم تسجيل الشركات من 5% الى 1%





قال الدكتور شوقي عزمي محمود حسنين مدير عام سلطة تنظيم اسواق المال انه بتوصية من سلطة تنظيم أسواق المالية تم تخفيض رسوم المسجل التجاري من 5% الى 1%.

واشار فى تصريح لسونا ان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي ووزير العدل وقعا اليوم ٠قرارا تم بموجبه تخفيض رسوم تسجيل الشركات من ٥٪ ليصبح ١٪. موضحا ان الشركات في السودان تواجه العديد من التحديات في تمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية وذلك لعدد من الأسباب ومن ضمنها رسوم المسجل التجاري وقد عكفت سلطة تنظيم أسواق المال في معالجة هذا التحدي وبالفعل تم التصديق على تخفيض تلك الرسوم . وأضاف تم تعميم التخفيض لجميع الشركات سواء كانت مساهمة عامة أو خاصة ، على أن يتم بحث ميزات ومحفزات لشركات المساهمة العامة المدرجة بسوق الخرطوم للأوراق المالبة في القريب العاجل، وسوف يكون للقرار أثر كبير في تسهيل زيادة رؤوس أموال الشركات بما يعكس قيمها الحقيقية، إضافةً لتعزيز المصداقية والشفافية من خلال آليات الحوكمة و تحسين صورة الشركة والثقة بها..

سونا