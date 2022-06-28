السفارة المصرية بالخرطوم تنفي وقف دخول السودانيين لمصر





نفت السفارة المصرية بالخرطوم صدور اي توجيهات بوقف دخول السودانيين لمصر.

و قال المستشار احمد عدلي إمام القنصل العام بسفارة مصر لدى السودان أنه فى إطار محاولات ومساعى إحدى الجهات المناوئة ذات الأهداف المعلومة للجميع والتى يأتى على رأسها ضرب العلاقات الشعبية بين مصر والسودان، يتداول حالياً تعميم مفبرك حول وقف دخول السودانيين للأراضى المصرية .

ونفى في بيان اليوم و بشكل قاطع وجود أى توجيهات بعدم دخول الأشقاء السودانيين لبلدهم مصر والتى ذكرها المولى عز وجل فى كتابه الكريم “أدخلوا مصر إن شاء الله أمنين”.وأضاف إننا ننتهز هذه السانحة للتأكيد على أن العلاقات المصرية- السودانية أكبر من تلك الأقلام المأجورة والتى نرد عليها بكل الحب والود بحبابكم عشرة الأشقاء السودانيين فى بلدكم مصر..

سونا