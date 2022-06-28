السلع الغذائية تستحوذ على معظم واردات البلاد





بلغت قيمة السلع والمواد الغذائية التي استوردتها البلاد خلال الفترة من بناير وحتى مارس الماضيين 893 مليون دولاراً أمريكياً. مقارنة بمبلغ 430.9 مليون دولاراً أمريكيا لنفس الفترة من العام الماضي 2021.

وقد نال القمح نصيب الأسد من الأغذية المستوردة ، حيث بلغت قيمته أكثر من 327.1 مليون دولار أمريكي. فيما بلغت قيمة دقيق القمح أكثر من 39.2 مليون دولار أمريكي، بحسب الموجز الإحصائي للتجارة الخارجية الذي يصدره بنك السودان المركزي، بصفة ربع سنوية.

وقد تجاوز ما تم إستيراده من السكر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مبلغ 307.3 مليون دولار أمريكي. كما تم استيراد فواكه ومنتجاتها بقيمة 9.6 ملايين دولار وخضروات بمبلغ 17.5 مليون دولار. أما اللحوم ومنتجاتها فقد تم إستيراد ما قيمته أكثر من 1.7 مليون دولار أمريكي.

وبلغت قيمة الزيوت الحيوانية والنباتية التي استوردتها البلاد أكثر قليلاً من 35 مليون دولاراً، ومنتجات الألبان 24.1 مليون دولار والعدس 32.7 مليون والأرز 9.6 ملايين دولار أمريكي.

قائمة السلع الغذائية لم تخل أيضاً من الحلويات والبسكويتات حيث تم إستيراد ما تزيد قيمتها عن 8.6 ملايين دولار أمريكي .

سونا