والي القضارف : (علي الطلاق مافي إثيوبي بزرع سنتمتر في الفشقة)





تعهد والي القضارف محمد عبد الرحمن بالرد على المليشيات الإثيوبية وقال سنرد الصاع صاعين، وأردف: (علي الطلاق الموسم الحالي مافي إثيوبي واحد يزرع سنتمتر في الفشقة). وأكد عبدالرحمن لـ (الحراك) الشروع في نزع كافة الأراضي السودانية من المليشيات الإثيوبية، كاشفاً عن ترتيبات لزراعتها وقال الوالي: (أنا حالياً وصلت الخرطوم لشراء الوقود والبابورات لبدء العملية الزراعية بمنطقة الفشقة المحررة).

وفي الأثناء وجه رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بإغلاق معبر القلابات الحدودي مع إثيوبيا فوراً، في زيارته أمس لمنطقة الفشقة بحسب والي القضارف.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي