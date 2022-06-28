الشرطة: نؤكد التزام قواتنا بالمهنية والاحترافية وضبط النفس وحماية مواكب 30 يونيو





أعلنت قوات الشرطة، جاهزيتها لحماية وتأمين المواطنين والممتلكات والمواقع الاستراتيجية والسيادية بالدولة، في مليونية 30 يونيو.

وقالت في بيان لها، إنها تلتزم بحماية المواكب السلمية مع الاحتفاظ باستعمال قواعد حق الدفاع الشرعي عن النفس والمواقع الاستراتيجية والسيادية وأقسام الشرطة، مشيراً إلى تنويرها لقواتها للتعامل بالقوة المدنية (الغاز المُسيّل للدموع وعصاة الجنب والكلبشات وعربات الدفع المائي).

وأضافت: نؤكد التزام قواتنا بالمهنية والاحترافية وضبط النفس وعدم الاستجابة لأي استفزاز والعمل وفق تعليمات القادة الميدانية ووكلاء النيابة المرافقين بحكم الاختصاص.

في وقت قالت فيه، إنّ وزير الداخلية ورئاسة الشرطة طلبا من النائب العام ووزير العدل نشر مستشارين اتحاديين بأقسام الشرطة في مليونية 30 يونيو، موضحًا أن ذلك للعمل كمراقبين لقوات الشرطة منذ خروجها والتأكد من تسليحها ومرافقة وكلاء النيابة التابعين لولاية الخرطوم وتدوين أي ملاحظات أثناء التعامُل.

صحيفة السوداني