القوات المسلحة : الأنباء عن تحركات للقوات و أسر جنود إثيوبيين بالفشقة “غير صحيحة”





نفت القوات المسلحة أسرها لجنود إثيوبيين بمنطقة الفشقة.

و قالت في تنويه صادر من مكتب الناطق الرسمي ، الثلاثاء : ” تواترت اليوم على بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية أنباء عاجلة غير صحيحة ومضللة منسوبة للجيش السوداني و مصادر عسكرية عن تحركات للقوات و أسر جنود إثيوبيين بمنطقة الفشقة”.

و أضافت “تؤكد القوات المسلحة السودانية على عدم إصدارها لأي تصريحات أو بيانات لهذه القنوات أو لغيرها من المواقع الإكترونية في أي شأن يتعلق بالموقف اليوم على حدودنا الشرقية”.

و تابعت “كما ينوه المكتب بأنه المصدر الوحيد المعتمد لأخبار القوات المسلحة السودانية، وأن نشر أي محتوى لأي مصدر غيره تتحمل مسئوليته وتبعاته القانونية جهة الإصدار”.

باج نيوز