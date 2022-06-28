البرهان يلتقي مبعوثة الإتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي





إلتقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مبعوثة الإتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي.

و تناول اللقاء الأحداث المؤسفة التي شهدتها منطقة الفشقة ، والتي قام فيها الجيش الأثيوبي بقتل سبعة أسري من الجنود السودانيين، ومواطن مدني، تم إختطافهم من داخل الأراضي السودانية.

وأكد البرهان ،خلال لقائه، اليوم، د. أنيت ويبر مبعوثة الإتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي، حرص السودان على علاقات سوية ومتزنة مع الجارة أثيوبيا.

وقال السفير عبدالوهاب محمد الحجازي مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية في تصريح صحفي أن اللقاء إتسم بالوضوح والصراحة مبينا أن الفريق البرهان طمأن مبعوثة الإتحاد الأوروبي لمنطقة القرن الأفريقي على الأوضاع في السودان والإقليم مبديا الترحيب الكامل بالدور الكبير الذي ظل يقوم به الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بتسهيل وتيسير عملية الحوار السوداني السوداني لحل الأزمة السياسية في السودان من خلال العمل المتواصل الذي ظلت تقوم به الآلية الثلاثية في هذا الصدد.

ولفت السفير الحجازي إلى أن اللقاء ناقش الأوضاع في الإقليم بجانب المجهودات الكبيرة والمتواصلة التي ظل يقوم بها الإتحاد الأوروبي لمساعدة السودان في إحتواء الآثار السلبية الناجمة عن التطورات المؤسفة من الحرب الروسية الأوكرانية وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الإقتصاد الدولي بشكل عام وعلى الدول النامية،على وجه الخصوص.

وكالة سونا